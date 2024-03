Kate è tornata | foto con i figli e un grazie a due mesi dall’operazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La principessa. Dopo le ipotesi sull'intervento all'addome, l'ansia per le condizioni di salute e la malattia, un avvistamento a Windsor e duedi silenzio, la futura regina consorte di Inghilterra ritorna a mostrarsi in pubblico attraverso uno scatto che la ritrae sorridente, circondata dai treGeorge, Charlotte e Louis. "per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due. Auguro a tutti una buona festa della mamma", scrive la principessa del Galles su Instagram nella didascalia che accompagna lascattata dal principe William pubblicata sull'account ufficiale. Poi la firma, la 'C' di Catherine. A rassicurare sulle condizioni di salute della principessa era stato, solo pochi giorni fa, lo zio Gary Goldsmith: "Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le migliori cure al mondo", ha risposto il parente quando la star del Grande Fratello Celebrity Ekin-Su gli ha chiesto notizie sulla salute della nipote. "È fantastica, tornerà, certo che lo farà", ha aggiunto il fratello della madre della principessa di Galles, che è uno dei concorrenti del reality britannico. L'intervento di Goldsmith non era tuttavia piaciuto a Kensington Palace, che si era pronunciato dopo le dichiarazioni. Riferendosi a William, un portavoce reale ha detto infatti alla rivista People che "la sua attenzione è sul suo lavoro e non sui social media", come a dire che il principe non dà seguito ai pettegolezzi. L'assenza in pubblico della principessa e il minor numero di incarichi delo di re Carlo nelle ultime settimane avevano scatenato online molte speculazioni sulla salute di. Ora, però, la principessa è. —internazionale/ [email protected] (Web Info)