Juventus meglio di Atalanta e Napoli | ma ai giochisti contro Allegri interessa solo il risultato

Juve - Atalanta, Allegri lancia un appello ai tifosi sulla Champions e scarica Koopmeiners: "Non ci serve": La Juventus c'è ma continua a non vincere e perde anche il secondo posto. I bianconeri fanno 2 - 2 in ... Potevamo fare meglio sui due gol. Nel secondo tempo siamo stati più arrembanti, comunque dobbiamo ...

Allegri: "La Champions è a dieci punti, contro l'Atalanta un pareggio che vale molto": ... questo risultato non sembra ma vale molto" "Secondo tempo abbiamo difeso meglio a campo aperto, ... Allegri in conferenza stampa alla vigilia Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenta in ...

Così l'allenatore della Juve: "Abbiamo fatto una buona gara ma subiamo gol molto facilmente. Ma l'importante sarà centrare l'obiettivo finale": Così l'allenatore della Juve: "Abbiamo fatto una buona gara ma subiamo gol molto facilmente. Ma l'importante sarà centrare l'obiettivo finale": "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta, abbiamo subito due gol in cui loro sono stati bravi ma noi potevamo fare meglio. Abbiamo giocato un secondo tempo molto più arrembante, di ...

JUVENTUS CONTRO KOOPMEINERS FINISCE 2-2: Juventus CONTRO KOOPMEINERS FINISCE 2-2: La Juventus non può perdere terreno con l’Atalanta, Allegri lo sa e carica la squadra, le scelte sono quasi quelle previste, Szczesny in porta, difesa con Gatti, Bremer e Danilo, esterni Cambiaso e ...

Juventus, Allegri: "Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna": Juventus, Allegri: "Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna": Le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita della sfida tra Juventus e Atalanta ...