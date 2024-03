Juventus | la sportività di Bugo | “L’Inter merita di vincere il campionato” E su Allegri | “Deve rimanere un altro anno”

Juve Primavera non restituisce palla al Sassuolo e segna, bufera su Montero - Top News: Bufera social su Paolo Montero, l'ex mastino della difesa della Juventus diventato allenatore della Primavera bianconera. Tutto a causa di un increscioso episodio ...della mancanza di sportività di ...

Di Bello c'è stato davvero poco...: Nel 2021, con un uomo della Juventus a terra , la Lazio non si fermo' e andò in gol. In questo ... L'episodio di Pulisic è figlio di questo calcio dove la sportività non è giocare fino a quando l'...