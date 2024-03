(Di domenica 10 marzo 2024) Mai dire mai. Anche se forse il tempo per vedere Gian Pieropotrebbe anche essere passato, per un possibile dopo-rimane anche...

Nessuno, in caso di addio di Allegri, parla mai di Gasperini come suo possibile erede, anche se il tecnico dell’Atalanta andrebbe di corsa alla Juventus. Stefano Capozucca, direttore sportivo della ... (ilveggente)

Zingonia. Manca solo lo squalifcato Emil Holm nell’elenco dei convoca ti di Gian Piero Gasperini in occasione della sfida in programma domenica (10 marzo, ore 18) che vede impegnata l’Atalanta contro ... (bergamonews)

Juventus, Gasperini sfida Allegri: tutte le volte che ha sfiorato la sua panchina. E non è finita...: Mai dire mai. Anche se forse il tempo per vedere Gian Piero Gasperini potrebbe anche essere passato, per un possibile dopo-Allegri rimane anche il suo nome nella.calciomercato

Verso Juve-Atalanta, sfida a distanza tra Allegri e Gasperini: La partita tra Juve e Atalanta sarà anche una sfida a distanza tra due grandi allenatori: Allegri contro Gasperini ...juvenews.eu

Gasperini alla Juventus: l’annuncio in diretta spiazza i tifosi: Gianpiero Gasperini continua a far parlare di sé grazie agli ottimi risultati che sta continuando ad ottenere alla guida dell'Atalanta ...calcionow