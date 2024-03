Juventus | Danilo | “Non ci sono 17 punti di differenza tra noi e l’Inter”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Il difensore dellaha commentato il pareggio 2-2 contro l’Atalanta, parlando del momento generale della sua squadra: “Dopo il pareggio con l’Empoli abbiamo perso alcune certezze e un po’ di concentrazione, e questo lo paghi. Tra di noi ci siamo detti che dobbiamo ritrovare lo spirito di sacrificio che abbiamo avuto per mezza stagione, questo ci porterà ai risultati di cui abbiamo bisogno per l’obiettivo finale. Troppi gol subiti? È una responsabilità che ci dobbiamo prendere principalmente noi difensori. Difendiamo tutti ma dobbiamo migliorare e lavorare, non cerco alibi o scuse. Servono lavoro, miglioramento e concentrazione e speriamo anche di ritrovare fortuna. Dobbiamo lavorare e mantenere la porta inviolata nella prossima partita“. Il difensore brasiliano infine ha risposto: “Se ci17di ...