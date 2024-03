Juventus-Atalanta | probabili formazioni | orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Torino, 10 marzo 2024 – Laper riscattare il ko rimediato a Napoli una settimana fa e per rinsaldare la propria posizione in zona Champions League. L'per riprendere il cammino dopo aver collezionato solamente un punto nelle ultime tre gare (contro Milan, Inter e Bologna) e per continuare a sognare il ritorno nella massima competizione europea per club. All'Allianz Stadium va in scena la sfida fra la Vecchia Signora e la Dea, rispettivamente seconda e sesta forza del campionato. I precedenti Nonostante la Juve sia la seconda squadra che ha battuto più volte l’in Serie A (66, su 123 confronti), i bianconeri hanno registrato appena un successo nelle ultime otto sfide contro la Dea nella competizione (5N, 2P): quella per 2-0 risalente al 7 maggio 2023, con le reti di Samuel Iling-Junior e Dusan Vlahovic. ...