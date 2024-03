Juventus Atalanta | i convocati di Allegri | tra ritorni e assenze

(Di domenica 10 marzo 2024) Massimilianoha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida traLaha diramato la lista deiper la sfida in casa contro l’. Partendo dalle, mancheranno Rabiot e Alcaraz per infortunio e Vlahovic per squalifica. Si rivedono McKennie e Kean. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Scaglia. Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo. Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling Jr, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge. Attaccanti: Chiesa, Milik, Yildiz, Kean.

