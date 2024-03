Juventus-Atalanta | gol di Koopmeiners | lo schema è da manuale | VIDEO

(Di domenica 10 marzo 2024) I tifosi dellaomaggiano Allegri, poi l’sblocca il risultato con unoperfetto e un tiro potentissimo di. E’ in corso il big match della 28ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo importanti indicazioni soprattutto per la Champions League. E’ un momento negativo per i bianconeri e la situazione di classifica rischia di peggiore ulteriormente. Il Milan, infatti, dopo la vittoria contro l’Empoli si è portato momentaneamente al secondo posto. Il vantaggio dell’Nei primi minuti i ritmi sono alti e si registrano occasioni. Al 35? il risultato si sblocca: punizione dal limite per gli ospiti, Pasalic regala un assist perfetto esupera Szczesny. Lostudiato da Gasperini è perfetto. CHE BEL GOL DI ...

Juve, Allegri acclamato all'Allianz Stadium: striscione per i 1000 punti: Massimiliano Allegri è stato celebrato dai tifosi della Juventus per i mille punti conquistati sulla panchina bianconera: "Solo tu e mille più, immenso ...il fischio d'inizio del match con l' Atalanta ...

Juve Atalanta 0 - 1 LIVE: vantaggio nerazzurro con Koopmeiners: A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All'Allianz Stadium, Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI JUVE ATALANTA 34 ...

Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: ALLEGRI a Dazn: "Partita molto complicata, Atalanta agguerrita. Milik farà grande gara. Chiesa sta meglio, ora le prestazioni sono diverse. Non siamo in emergenza" ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-1 - Signora stesa dal gol di Koopmeiners: TJ - Juventus-Atalanta 0-1 - Signora stesa dal gol di Koopmeiners: 17:30 - Qualche dato statistico: la Juventus non batte in casa l'Atalanta dal 10 marzo del 2018 (gol di Higuain e Matuidi), poi sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta. 16.15 - Cresce l'attesa ...

JUVE-ATALANTA, SPUNTA JOHN ELKANN IN TRIBUNA ALL'ALLIANZ: JUVE-Atalanta, SPUNTA JOHN ELKANN IN TRIBUNA ALL'ALLIANZ: C'è anche John Elkann, ad di Exor, in tribuna all'Allianz Stadium per seguire da vicino Juventus-Atalanta, gara valida per la ...