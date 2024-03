Juventus-Atalanta 2-2 | Koopmeiners salva la Dea | bianconeri terzi in classifica

Serie A: Juventus - Atalanta 2 - 2: Juventus e Atalanta hanno pareggiato 2 - 2 nel big match domenicale della 28/a giornata di serie A. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Koopmeiners al 35' del primo tempo ma la Juve ha rimontato ...

Allegri diretta, segui la conferenza stampa al termine di Juve - Atalanta LIVE: TORINO - La Juventus pareggia 2 - 2 contro l'Atalanta , nella 28esima giornata di serie A. Un risultato che porta i bianconeri al terzo posto, scavalcati dal Milan (che nel pomeriggio ha sconfitto l'Empoli ). ...

Ancora uno stop per la Juve: finisce 2-2 con l’Atalanta: Ancora uno stop per la Juve: finisce 2-2 con l’Atalanta: Finisce 2-2 tra Juve e Atalanta allo Stadium. I bergamaschi - oggi in maglia rossa -, hanno atteso senza forzare, giocando sempre sull'uomo e concedendo pochissimo ai padroni di casa. Alla prima occas ...