Juventus-Atalanta 0-0 LIVE

Il Milan batte l'Empoli con un gol di Pulisic e torna al secondo posto: Il Milan batte a San Siro l'Empoli per 1 - 0 e ritrova il secondo posto in classific a, scavalcando di due lunghezze la Juventus che alle 18 di oggi ospita l'Atalanta. A decidere il gol del primo tempo di Pulisic . Al 5' Pulisic tira al volo dalla media distanza, Caprile para. Nel dodicesimo minuto lo stesso Pulisic ...

ATALANTA - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Atalanta - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro la Juventus: "Loro in difficoltà La Juve ha delle risorse tali che an ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-0 - Guida fischia l'inizio del match: TJ - Juventus-Atalanta 0-0 - Guida fischia l'inizio del match: Notizia TJ - E' arrivato John Elkann allo Stadium per assistere a Juve-Atalanta. 18:00 - Il primo calcio di inizio è affidato ai bianconeri padroni di casa. 17:56 - Le due ...

DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta | Le formazioni UFFICALI! LIVE: DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta | Le formazioni UFFICALI! LIVE: Dopo il lunch match salvezza Lecce-Verona e Milan-Empoli delle 15, l’attesa sfida delle 18, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte la Juventus e l’Atalanta.