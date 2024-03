Juventus-Atalanta 0-0 LIVE | occasioni per Miretti e Chiesa

Juventus - Atalanta 0 - 0 " DIRETTA: La sfida tra la Vecchia Signora e la Dea ha il sapore dell' ultima spiaggia per entrambe le squadre. Se l'undici di Allegri è costretto alla vittoria per rispondere alle vittorie di misura delle ...

Il Milan stende l' Empoli e si porta al secondo posto: basta un gol di Pulisic: La squadra di Pioli ritrova il secondo posto in classifica, scavalcando di due lunghezze la Juventus che alle 18 di oggi ospita l'Atalanta. A decidere la partita è il gol al 40' del primo tempo di ...

Allegri, la curva si schiera: cori e striscione prima di Juve-Atalanta: Allegri, la curva si schiera: cori e striscione prima di Juve-Atalanta: Il tifo organizzato bianconero ha esposto un messaggio inequivocabile nei confronti del tecnico della Prima Squadra: i dettagli ...

Juventus-Atalanta, formazioni ufficiali: McKennie e Scamacca titolari. Fuori Lookman: Juventus-Atalanta, formazioni ufficiali: McKennie e Scamacca titolari. Fuori Lookman: La Juventus affronterà oggi l’Atalanta alle 20.45 all’Allianz Stadium. L’obiettivo di Allegri è quello di rimanere tra le prime 3 per ottenere la prossima qualificazione alla Champions League.

ATALANTA - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Atalanta - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro la Juventus: "Loro in difficoltà La Juve ha delle risorse tali che an ...