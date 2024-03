(Di domenica 10 marzo 2024) La sfida dell'Allianz Stadium è fondamentale per entrambe le squadre, che devono guardarsi le spalle per arrivare all'Europa che conta. Seguiamo momento per momento la sfida traed

Il Milan stende l' Empoli e si porta al secondo posto: basta un gol di Pulisic: La squadra di Pioli ritrova il secondo posto in classifica, scavalcando di due lunghezze la Juventus che alle 18 di oggi ospita l'Atalanta. A decidere la partita è il gol al 40' del primo tempo di ...

Calcio: Juve, Ferrero premia Rabiot per le 200 presenze: A pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus - Atalanta all'Allianz Stadium, il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha premiato Adrien Rabiot per le 200 presenze con il club raggiunte nella gara contro il Frosinone lo scorso 25 ...

ATALANTA - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Atalanta - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro la Juventus: "Loro in difficoltà La Juve ha delle risorse tali che an ...

ATALANTA - Ruggeri: "Dovremo essere aggressivi per concedere il meno possibile alla Juventus": Atalanta - Ruggeri: "Dovremo essere aggressivi per concedere il meno possibile alla Juventus": Matteo Ruggeri, esterno dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro la Juventus: "A cosa stare attenti Dobbiamo fare bene entrambe le fasi per come ...

Serie A: in campo Juventus-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO: Serie A: in campo Juventus-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO: Atalanta in casa Juve per la rincorsa alla Champions In casa della Juventus, nel preserale di domenica, l'Atalanta, alla quinta tappa forzata sulle sette a calendario in tre settimane su due fronti, ...