Juventus | Allegri | 'Punto guadagnato sul Bologna Parte dello stadio non ci ha aiutato'

Juve - Atalanta 2 - 2, Allegri scende al terzo posto: Juventus e Atalanta pareggiano 2 - 2 nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023 - 2024. I bianconeri allenati da Allegri, con una sola vittoria nelle ultime 7 giornate, ...

Juventus - Atalanta 2 - 2: ai bianconeri non riesce il contro sorpasso sul Milan: ... ma almeno la Juventus evita un pericoloso ko casalingo con l'Atalanta. Il primo match point Champions per i bianconeri sfuma con un 2 - 2 agrodolce allo Stadium: la squadra di Allegri, dopo un primo ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 2-2 - Koopmeiners trova il gol del pari. Allegri si gioca la carta Kean: TJ - Juventus-ATALANTA 2-2 - Koopmeiners trova il gol del pari. Allegri si gioca la carta Kean: 17:49 - In homepage troverete le dichiarazioni rilasciate da Wojciech Szczesny e Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn. 17:40 - Osservati speciali in casa Juventus, con la dirigenza che guarderà ...

La Juventus non va oltre il pareggio contro l'Atalanta: sorpasso del Milan in classifica: La Juventus non va oltre il pareggio contro l'Atalanta: sorpasso del Milan in classifica: TORINO - La Juventus non riesce a battere l'Atalanta e viene scavalcata dal Milan in classifica. I bianconeri, sotto di un gol nel primo tempo per la rete di Koopmeiners, la ribaltano nella ripresa co ...

Juventus frenata dall'Atalanta: il commento di Pistocchi: Juventus frenata dall'Atalanta: il commento di Pistocchi: non è stata la solita Juve che si è barricata nella sua metà campo, aspettando gli attacchi dei bergamaschi e poi pronti per ripartire in contropiede, ma a tratti la squadra di Massimiliano Allegri ...