Juventus | Allegri bacchetta i tifosi | in effetti meritano un rimprovero

(Di domenica 10 marzo 2024) Lanon è andata oltre il 2-2 nella partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta e la situazione di classifica è sempre più preoccupante. La squadra diè scivolata al terzo posto e adesso anche il quinto posto è a rischio. “Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta. Loro sono stati bravi sulla prima punizione, ma potevamo fare meglio, come sul secondo gol. Sicuramente abbiamo giocato un secondo tempo molto più arrembante, di rabbia e di tecnica. Nel primo tempo abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo preso pochi tiri, ne abbiamo subiti forse più nel secondo tempo che nel primo. Comunque bisogna sicuramente migliorare quella che è la fase difensiva, perché facciamo delle buone partite, ma prendiamo gol troppo facilmente”. Sono le dichiarazioni di Massimilianocommentando, ai microfoni di ...

