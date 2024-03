Juve Atalanta 1-1 LIVE | Cambiaso pareggia i conti

(Di domenica 10 marzo 2024) A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trantus: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI66? CAMBI PER L’: Dentro Toloi e Hateboer, Zappacosta e Scalvini. 65? GOAL DELLA: Pareggio bianconero conche ha la meglio su perfetto assist di Mckennie 62? Si accende subito Lookman dopo essere partito in contropiede. Conclusione debole e di poco a lato. 57? CHIESA! Conclusione bianconera e palla ancora una volta fuori. 56? CAMBIO PER L’: Dentro Lookman, fuori Scamacca 55? MIRETTI! Tenta il ...

