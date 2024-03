Juve Atalanta 0-1 LIVE | vantaggio nerazzurro con Koopmeiners

(Di domenica 10 marzo 2024) A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trantus: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI34? GOAL DELL’! Punizione per la Dea con Pasalic che serveche tira di prima intenzione mettendo in rete il pallone del. 33? Fallo al limite dell’area con Scamacca che si prende il fallo ai danni di Bremer, 31? Scontro tra Miretti e De Ketelaere. Per ora tutto regolare per il belga. 29? MILIK! Palal recuperata dallacon Milik che tenta il tiro, palla ancora fuori di ...

Juve, Allegri acclamato all'Allianz Stadium: striscione per i 1000 punti: Ad accompagnare lo striscione, comparso in Curva in concomitanza con il fischio d'inizio del match con l' Atalanta , cori di giubilo indirizzati ...

Moviola Juve Atalanta: l'episodio chiave del match Serie A: L'episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: moviola Juve Atalanta L'episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Juve, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Guida. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-1 - Koopmeiners rompe l'equilibrio: TJ - JuveNTUS-Atalanta 0-1 - Koopmeiners rompe l'equilibrio: Notizia TJ - E' arrivato John Elkann allo Stadium per assistere a Juve-Atalanta. 18:00 - Il primo calcio di inizio è affidato ai bianconeri padroni di casa. 17:56 - Le due squadre sono in campo!!!

Calcio: Juve, Ferrero premia Rabiot per le 200 presenze: Calcio: Juve, Ferrero premia Rabiot per le 200 presenze: (ANSA) - TORINO, 10 MAR - A pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium, il presidente bianconero Gianluca Ferrero ...

C’è Elkann per Juve-Atalanta: Allegri divide l’Allianz Stadium: C’è Elkann per Juve-Atalanta: Allegri divide l’Allianz Stadium: Gara fondamentale per la Juventus di Massimiliano Allegri contro l’Atalanta: in tribuna all’Allianz Stadium c’è John Elkann a osservare il tecnico bianconero Partita da non sbagliare per la Juventus ...