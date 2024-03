Juve Atalanta 0-1 LIVE | Scamacca vicino al raddoppio

(Di domenica 10 marzo 2024) A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trantus: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI55? ANCORA! Recupero palla di Hien per Pasalic che servetentando il tiro. Szczesny salva in angolo. 53? OCCASIONE! Apertura di De Ketelaere dalla destra che trovache tenta il tiro. Palla alta. 52? Ancora lantus ad attaccare: palla nel mezzo dove c’è Milik che colpisce di testa avendo la meglio su Djimsiti, ma Carnesecchi blocca. 50? OCCASIONE! ...

Juve Atalanta 0 - 1 LIVE: INIZIA IL SECONDO TEMPO: SINTESI JUVE ATALANTA 49 Mckennie s'invola saltando due difensori, ma l'azione sfuma grazie alla reattività dell'Atalanta. ...

Da cavarsi gli occhi: Juventus asfaltata prima del triplice fischio: I tifosi non sembrano entusiasti del primo tempo della Juventus, ecco cosa hanno detto sui social.

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-1 - Comincia la ripresa: TJ - JuveNTUS-Atalanta 0-1 - Comincia la ripresa: 1' - Ottima l'uscita di Tek con Bremer che lo agevola riuscendo a marcare un Pasalic che si era infilato nello spazio. 19:02 - Comincia la ripresa con il calcio di inizio affidato alla ...

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: Milik sfida Scamacca, Lookman in panchina: Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: Milik sfida Scamacca, Lookman in panchina: Juventus in campo alle ore 18:00 nel pomeriggio di oggi – domenica 10 marzo 2024 –. All'Allianz Stadium arriva l'Atalanta, sesta in classifica e distante undici lunghezze dai bianconeri. Di seguito la ...

Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: ALLEGRI a Dazn: "Partita molto complicata, Atalanta agguerrita. Milik farà grande gara. Chiesa sta meglio, ora le prestazioni sono diverse. Non siamo in emergenza" ...