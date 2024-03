Juve Atalanta 0-1 LIVE | INIZIA IL SECONDO TEMPO

(Di domenica 10 marzo 2024) A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trantus: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI49? Mckennie s’invola saltando due difensori, ma l’azione sfuma grazie alla reattività dell’. 46? OCCASIONE! Azione tutta da prima con Scamacca che vede Pasalic inserirsi, ma Szczesny ad allontanare la minaccia.ILFINE PRIMO34? GOAL DELL’! Punizione per la Dea con Pasalic che serve Koopmeiners che tira di prima intenzione ...

Juve Atalanta 0 - 1 LIVE: FINE PRIMO TEMPO: SINTESI JUVE ATALANTA FINE PRIMO TEMPO 34 GOAL DELL'ATALANTA! Punizione per la Dea con Pasalic che ...

Juve, Allegri acclamato all'Allianz Stadium: striscione per i 1000 punti: Ad accompagnare lo striscione, comparso in Curva in concomitanza con il fischio d'inizio del match con l' Atalanta , cori di giubilo indirizzati ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-1 - Comincia la ripresa: TJ - JuveNTUS-Atalanta 0-1 - Comincia la ripresa: 1' - Ottima l'uscita di Tek con Bremer che lo agevola riuscendo a marcare un Pasalic che si era infilato nello spazio. 19:02 - Comincia la ripresa con il calcio di inizio affidato alla ...

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: Milik sfida Scamacca, Lookman in panchina: Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: Milik sfida Scamacca, Lookman in panchina: Juventus in campo alle ore 18:00 nel pomeriggio di oggi – domenica 10 marzo 2024 –. All'Allianz Stadium arriva l'Atalanta, sesta in classifica e distante undici lunghezze dai bianconeri. Di seguito la ...

Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: ALLEGRI a Dazn: "Partita molto complicata, Atalanta agguerrita. Milik farà grande gara. Chiesa sta meglio, ora le prestazioni sono diverse. Non siamo in emergenza" ...