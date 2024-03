Juve Atalanta 0-0 LIVE | nerazzurri in difficoltà Milik vicino al goal

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 10 marzo 2024) A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trantus: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI33? Fallo al limite dell’area con Scamacca che si prende il fallo ai danni di Bremer, 31? Scontro tra Miretti e De Ketelaere. Per ora tutto regolare per il belga. 29?! Palal recuperata dallaconche tenta il tiro, palla ancora fuori di poco. 27? OCCASIONENTUS: Contropiede bianconero con la palla che arriva al limite dell’area con Danilo pronto alla conclusione: palla fuori di poco. 26? Scamacca parte in ...