Judo | terza giornata senza acuti per l’Italia al Grand Prix di Linz Pirelli manca una buona occasione

(Di domenica 10 marzo 2024) Va in archiviosoddisfazioni in chiave azzurra lae ultimadelUpper Austria 2024, in corso di svolgimento acon in palio un massimo di 700 punti per i ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Day-3 negativo dunque per, dopo un sabato eccellente grazie alla vittoria di Antonio Esposito nei -81 kg e al secondo posto di Irene Pedrotti nei -70 kg. Nessuno tra gli azzurri impegnati oggi nelle categorie pesanti ha raggiunto lo step dei quarti di finale, che garantisce perlomeno l’accesso ai ripescaggi.e delusione soprattutto per Gennaro, attualmente in bilico per la qualificazione a cinque cerchi nei -100 kg (ad oggi verrebbe ripescato tramite quota ...