Judo | Grand Prinx Linz 2024 | azzurri lontani dal podio nell’ultima giornata

(Di domenica 10 marzo 2024) Si chiude con una domenica avara di soddisfazioni per l’Italia ilPrix Upper Austriadi. A, dove ieri sono arrivati lo splendido trionfo di Antonio Esposito e l’ottimo secondo posto di Irene Pedreotti, quest’oggi gliimpegnati si fermanodalle posizioni di rilievo. In campo maschile Lorenzo Rigano si ferma al secondo incontro nella categoria fino ai 90 kg: batte il polacco Pankowski prima di arrendersi allo spagnolo Mosashlishvili. Nel tabellone fino ai 100 kg Gennaro Pirelli è stato subito eliminato dall’austriaco Boehler, mentre nella massima categoria di peso, quella sopra i 100 kg, Sylvain Lorenzo Agro ha ceduto al debutto contro l’israeliano Shmachilin e stesso epilogo anch per Kwadjo Anani, arresosi al serbo Vracar. Tra le donne Linda Politi ...

