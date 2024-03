Jool Baby Altalene per neonati richiamate per pericolo di soffocamento

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 10 marzo 2024) Richiamo delleperdiperdi, noto marchio di prodotti per bambini, ha emesso un richiamo per circa 63.000pervendute da Walmart e online. La Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo ha rilevato che l’altalenaNovapresentava un rischio dia causa dell’elevata inclinazione. Violazione dei Regolamenti di Sicurezza Il prodotto ha violato i regolamenti sulla sicurezza dei prodotti per il sonno infantile e la normativa Safe Sleep for Babies Act. Uno studio citato nel regolamento ha evidenziato rischi di ...