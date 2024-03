Jesi 10 anni dalla scomparsa del giornalista Giuseppe Luconi | uno Jesino che amava la Jesina

Anoressia e bulimia già a 6 anni, il 15 la Giornata nazionale: ... sia pure in flessione rispetto agli anni della pandemia, è ancora lontano dai livelli del 2019 pre ... Bergamo, Campobasso, Catania, Foggia, Genova, Jesi, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Reggio ...

Disturbi alimentari, 20 Centri specializzati in Italia: pure a Catania e Palermo: ... Bergamo, Campobasso, Catania, Foggia, Genova, Jesi, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Reggio ... 2 pazienti su dieci hanno meno di 14anni, 2 su 10 tra i 12 ed i 17 anni sono di sesso maschile,(...

Jesi non vuole fermarsi. A caccia dell’"ottava": Jesi non vuole fermarsi. A caccia dell’"ottava": Sette vittorie consecutive, undici nelle ultime dodici partite dove si è perso soltanto in trasferta contro il Mestre, ormai un mese e mezzo fa, quarto posto in classifica con la leader però appena qu ...

Donatella Finocchiaro porta il capolavoro di Verga nei teatri di Porto Sant’Elpidio e Jesi: Donatella Finocchiaro porta il capolavoro di Verga nei teatri di Porto Sant’Elpidio e Jesi: Il capolavoro di Giovanni Verga, “La Lupa”, sarà portato in scena da Donatella Finocchiaro. L’attrice siciliana, che qui cura anche la regia, insieme ad altri ...

Pallacanestro Vicenza nella tana di una lanciata Jesi: Pallacanestro Vicenza nella tana di una lanciata Jesi: Pallacanestro Vicenza si prepara per l'importante sfida con la General Contractor Jesi. Non perderti l'azione della Basket Serie B Nazionale.