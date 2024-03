Jannik Sinner non si da pace | Cosa devo diventare | l' ultima ossessione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "Sono uno che lavora tanto, sono preciso in qualsiasifaccia: ora conosco molto meglio me, conosco bene il team e ci capiamo un pò con gli sguardi: sicuramente in partita quando mi sento bene faccio qualcosina in più per cambiare il gioco. Per il futuro mi potrebbe aiutare essere un pochettino più imprevedibile in campo", dicein conferenza stampa dopo aver superato in scioltezza Thanasi Kokkinakis a Indian Wells. "Ora sto facendo tante cose molto bene e spesso la semplicità è la soluzione migliore però poi più si alza il livello più devi essere imprevedibile". Giocando a tennis "mi sono sempre divertito solo che non sapevo mai se far vedere queste emozioni o no adesso che lo faccio non c'entra di vincere o di perdere ma comunque ti senti meglio. Questo sarebbe anche un consiglio per i ragazzini: alla fine è uno ...