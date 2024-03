Iv | Renzi | Alle Europee puntiamo al 5% Non sosterremo van der Leyen | Non è una leader | è una follower

(Di domenica 10 marzo 2024) La Leopolda numero 12, quella del ‘gran rifiuto’ del ministro Carlo Nordio – il cui forfait all’incontro in programma scatena iani su ricostruzioni e pressioni da parte del governo Meloni sul Guardasigilli – ma anche quella dell’incoronazione di Matteo(“è lui l’unicoin campo”) da parte di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi invitata alla kermesseana, si conclude, per paradosso, con una rottamazione: quella della presidente della Commissione europea Ursula von Der. Von Der“ha fallito”, “non è unama una” e quindi, tuonanell’intervento finale dell’edizione dedicata a “riveder le stelle”, “chiederò di non votarla”, che “non sia riconfermata” alla guida della ...

Italia Viva, chi vince il test dell'applausometro della Leopolda: ... coordinatrice nazionale, farà la sintesi prima dell'intervento conclusivo, affidato a Matteo Renzi. Poi qualche frecciata anche guardando alle notizie di oggi: "Noi siamo quelli che si sono opposti ...

