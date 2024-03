Itri / Evade dai domiciliari per andare al bar, revoca del beneficio per un 29enne: Il provvedimento in parola veniva emesso a seguito dell’arresto dello stesso avvenuto da parte dei militari di Itri (LT) il 03 marzo 2024 allorchè all’atto del controllo svolto in arco notturno ...temporeale.info