Italiani popolo di viaggiatori | Nobile | Tucci e gli altri raccontati da Marco Valle in un libro che è già best seller

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 10 marzo 2024) Gli«undi poeti, artisti, eroi, santi, pensatori» ma, recita l’epigrafe in cima al Palazzo della Civiltà del Lavoro dell’Eur, anche «di scienziati, navigatori, trasmigratori». Se pensate che sia soltanto retorica del Ventennio, basterà leggerestraordinari, il beldiedito da Neri Pozza, e cambierete subito idea. Scoprirete una «comunità avventurosa» composta da scienziati visionari, missionari coraggiosi, scalcagnati pionieri, soldati allergici alle caserme, aristocratici tormentati, squattrinati esuli che si lanciarono in rocambolesche imprese ai limiti delle possibilità umane, affrontate in scenari grandiosi e impervi. Dall’inizio del Settecento, quando l’Unità d’Italia era ancora lontana, per tutto l’Ottocento e per gran parte del ...