Italian Uppercut #188 – SIW Giorno del Giudizio 2024 Report

(Di domenica 10 marzo 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con il resoconto di “del” della SuperiorWrestling, andato in scena lo scorso 3 Marzo al Teatro Cartiere Carrara (Ex-Tuscany Hall) di Firenze. Era una grossa scommessa per la federazione toscana riempire questa struttura, che da anni ospita concerti di artistii e internazionali, ma l’impresa è riuscita, con addirittura un SOLD OUT e quasi mille persone presenti a riempire ogni angolo del Teatro. Colpo d’occhio eccezionale, oltre a uno stage che richiamava molto, almeno per me, nelle atmosfere certi eventi ROH (tipo Supercard Of Honor), con mega schermo sul palco del Teatro e altri due schermi ai lati. Dopo un video di presentazione dell’evento e del percorso fatto ...