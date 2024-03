Isole scozzesi | medici cercasi | 14 mila euro al mese e 40 giorni di ferie

(Di domenica 10 marzo 2024) Un'enorme carenza didi base ha fatto lievitare del 40% gli stipendi per chi deciderà di trasferirsi all'arcipelago delle Ebridi, in Scozia: l'annuncio dell'Nhs e i motivi della crisi dei camici bianchi

La Scozia cerca medici di base per le sue Isole più remote: “Ambiente idilliaco e stipendio da 175mila euro”: Le Isole Uist e Benbecula sono rimaste senza medico di base. Il governo scozzese ha deciso di alzare lo stipendio base del 40 per cento per i dottori che ...fanpage

Lavorare all’estero come medico di base per oltre 170 mila euro: Spiagge meravigliose, natura mozzafiato e uno stipendio da sogno. Questo è quanto offrono le Isole Ebridi, al largo della costa occidentale della Scozia, dove il Servizio sanitario nazionale ...millionaire

Le Isole Ebridi cercano medici e insegnanti, con stipendi da favola: Le Isole di Uist e Benbecula cercano medici di famiglia disposti a cambiare vita trasferendosi lì. In cambio offrono uno stipendio elevatissimo ascolta articolo Le… Leggi ...informazione