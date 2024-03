Isola Sacra | allarme furti | sui social si scatena la rabbia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 10 marzo 2024) Fiumicino, 10 marzo 2024- Aormai si parla di. Sono almeno due le macchine vandalizzate nel corso della notte tra sabato e domenica. Non è tutto: sembrerebbe che episodi simili si siano già registrati nelle notti scorse, in diverse zone del comune, tant’è che qualcuno arriverebbe ad ipotizzare l’esistenza di una banda. La reazione dei residenti non si è fatta attendere,ndo una pioggia di commenti sui: c’è, ovviamente, ma anche il consiglio di usare parcheggi privati per tenere al sicuro le proprie utilitarie. L’invito è quello di denunciare alle Forze dell’Ordine perché questi episodi possano essere registrati come episodi di micro-criminalità e di conseguenza essere arginati, per aumentare la sicurezza del ...