Irlanda, vincono i "no". Così la Costituzione rimane "sessista": Bocciata la riforma della Carta: convivere non è "famiglia", alla donna i "doveri domestici". L'imbarazzo del governo ...ilgiornale

Irlanda, fallisce il referendum delle donne per eliminare il sessismo dalla costituzione: Il conteggio è ancora in corso, ma oramai lo spoglio ha dato una chiara indicazione: per entrambi i quesiti ha vinto il “no”, nonostante nella ... “ci sono centinaia di migliaia di persone in Irlanda ...repubblica

Diretta/ Inghilterra Irlanda (risultato finale 23-22): inglesi d’un soffio! (Sei Nazioni 2024, 9 marzo): Diretta Inghilterra Irlanda streaming video tv: orario e risultato live della partita di Twickenham, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni 2024.ilsussidiario