Ippodromo Un giorno al top

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel caleidoscopio delle maggiori corse presenti nel calendario dell’di San Rossore è innegabile che i premi "Thomas Rook" e "Andreina", in programma oggi, esercitino un fascino particolare. Per la loro storia, perché sono prove per puledri di buone ambizioni, perché possono aprire importanti strade al vincitore o alla vincitrice già in vista del 134° premio "Pisa" in programma il 7 aprile. In queste due condizionate riservate rispettivamente ai maschi e alle femmine di 3 anni sulla stessa distanza dei 1600 metri (otto partenti in entrambe le corse), si racchiude infatti la storia stessa dell’di San Rossore. Al di là del valore tecnicamente probante delle due cose, "Rook" e "Andreina" significa infatti risalire alle origini stesse del grande galoppo nazionale fino ad allora largamente amatoriale. Thomas Rook portò dall’Inghilterra, ...