“Io | suora violentata | quando ho denunciato hanno chiuso gli occhi La Chiesa si scuota”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di domenica 10 marzo 2024) Il racconto di suor Giusi, nome di fantasia. Ha 12 annientra in convento tra privazioni e castighi. Nel 1998 il primo stupro in Congo: “Oggi è parroco in Belgio”. Poi gli altri abusi, l’ultimo da un rettore di un’università cattolica. “Mi dissero: sappiamo, sappiamo”