Io Capitano | l' Oscar | il ragù a casa Garrone | una serata ad Hollywood con Seydou Sarr e Moustapha Fall

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 10 marzo 2024) "Io? Rappresenta la nostra". Collegati da Los Angeles in attesa delladegli Academy Awards, i due giovani attori raccontano gioie e speranze di un viaggio incredibile. Ad accompagnarli durante l'incontro stampa, Paolo Del Brocco, AD Rai Cinema. Potremmo dire l'italianità. L'Italia, riassunta in due elementi, quanto mai indicativi. La tuta della Roma, sfoggiata da Paolo Del Brocco, AD Rai Cinema, in un giovedì pomeriggio che anticipa gli(ma anticipa pure Roma - Brighton...), e poi il. Sì, ildella mamma di Matteo, di cui vanno ghiotti, impegnati, come ci hanno detto, a convincere i membri dell'Academy di quanto Io ...