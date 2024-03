Io Capitano | le probabilità di vittoria agli Oscar del film di Matteo Garrone

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 10 marzo 2024) Iopuò farcela a vincere il Premio? Ildiè in gara come migliorinternazionale. Questa notte la premiazione. La pellicola del registaha ricevuto la nomination come migliorinternazionale, è in gara con altre cinque pellicole: Perfect Days di Wim Wenders, La società della neve di Juan Antonio Bayona, La sala professori di ?lker Çatak e La zona d’interesse di Jonathan Glazer.puo’ vincere l’? (foto Ansa) – CityRumors.itIl registalo continua a ripetere: “Essere approdati alla cinquina dei miglioriinternazionali dell’anno è già una ...