Inzaghi ha fatto tredici Bisseck ferma il Bologna | l’Inter non è solo Lautaro

(Di domenica 10 marzo 2024) Simonenon sbaglia più nulla, manco i paragoni: dopo la vittoria sul Genoa, aveva accostato la sua Inter alla Red Bull e, infatti, c’è il rischio concretissimo che, di questo passo, i nerazzurri finiscano per doppiare le rivali. Aarriva la decima vittoria su dieci gare in campionato nel 2024,contando anche Champions e Supercoppa. Settantacinque punti in classifica e ventitreesimo clean sheet stagionale. Gradite altro? E dire che dall’altra parte c’erano i rossoblù di Thiago, squadra rivelazione di questo campionato, felicemente quarta e spinta da un Dall’Ara tracimante (trentamila sugli spalti). Fuori da ogni previsione, questo, ma fuori concorso questa Inter. Ha una forza scientifica, assoluta. Non mostra punti deboli, non soffre di dipendenze: ierisi è ...