Investimenti aziende | come sono cambiati dopo la pandemia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 10 marzo 2024) Contrariamente alle aspettative, il 2023 si è rivelato un anno di resilienza e innovazione per leitaliane. Nonostante un contesto economico instabile, le imprese hanno dimostrato una notevole capacità di adattamento, con un aumento significativo delle spese in tecnologia, viaggi, e intrattenimento, focalizzandosi sulla sostenibilità e gli acquisti online. Il nuovo report di Soldo, la fintech leader nella gestione e nel controllo delle spese aziendali, offre una panoramica approfondita dell’evoluzione deglidelleitaliane nel corso del 2023. Questa analisi si basa sui dati di oltre 24.000 clienti e rivela uno scenario di cambiamento e una serie di trend e opportunità che richiederanno una gestione ottimale delle spese aziendali nei prossimi anni, per affrontare con successo gli...