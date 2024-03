Investimenti aziende | come sono cambiati dopo la pandemia

(Di domenica 10 marzo 2024) Contrariamente alle aspettative, il 2023 si è rivelato un anno di resilienza e innovazione per leitaliane. Nonostante un contesto economico instabile, le imprese hanno dimostrato una notevole capacità di adattamento, con un aumento significativo delle spese in tecnologia, viaggi, e intrattenimento, focalizzandosi sulla sostenibilità e gli acquisti online. Il nuovo report di Soldo, la fintech leader nella gestione e nel controllo delle spese aziendali, offre una panoramica approfondita dell’evoluzione deglidelleitaliane nel corso del 2023. Questa analisi si basa sui dati di oltre 24.000 clienti e rivela uno scenario di cambiamento e una serie di trend e opportunità che richiederanno una gestione ottimale delle spese aziendali nei prossimi anni, per affrontare con successo gli...

Iv: Bellanova, 'noi antidoto a pigrizia classe dirigente': Che cosa c'è di più facile, per esempio, che attaccare le multinazionali Ma poi chi fa gli investimenti nell'Italia delle aziende tascabili Chi crea opportunità per ragazze e ragazzi Lo stesso si ...

Metro, autobus e tram: "Servono 1,6 miliardi". L'allarme delle imprese: ... direttore generale di Agens, l'associazione confindustriale che raccoglie le principali aziende ... Figuriamoci poi gli investimenti. Per farsi un'idea si parla di un crollo della domanda che nel 2022 ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Ero Copper riferisce dei progressi e dei solidi risultati finanziari del quarto trimestre: Telefonata di presentazione dei risultati: Ero Copper riferisce dei progressi e dei solidi risultati finanziari del quarto trimestre: Telefonata di presentazione dei risultati: Ero Copper riferisce dei progressi e dei solidi risultati finanziari del quarto trimestre ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Oil-Dri registra vendite record e si concentra sulla crescita in mezzo alle sfide: Telefonata di presentazione dei risultati: Oil-Dri registra vendite record e si concentra sulla crescita in mezzo alle sfide: gli Investimenti strategici e le innovazioni di prodotto di Oil-Dri, come la nuova lettiera per gatti antibatterica, promettono una crescita sostenuta, in particolare nel settore del diesel ...

A2A, riassetto elettrico in Lombardia «Pronti ad accelerare col nuovo piano»: A2A, riassetto elettrico in Lombardia «Pronti ad accelerare col nuovo piano»: «Un accordo tra due grandi player di sistema che collaborano per l’elettrificazione e la transizione energetica del Paese e che corona quattro anni ...