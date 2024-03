Investe ragazza e si dà alla fuga Automobilista subito identificato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Ha travolto con l’auto unache stava attraversando e si è dato. Ma il pirata della strada, un 50enne residente in Valdelsa, di strada ne ha fatta veramente poca, in tutti i sensi. La polizia municipale lo ha beccato dopo appena due ore, denunciandolo per omissione di soccorso. E’ successo nel centro abitato di Poggibonsi ed è il sesto incidente (due con feriti e gli altri quattro con danni solo ai mezzi), da due mesi a questa parte, provocato da automobilisti che poi scappano. In tutti e sei i casi i pirati della strada sono stati individuati e sanzionati. Un fenomeno, quello delle auto pirata, purtroppo in netta crescita un po’ dappertutto. L’investimento è avvenuto nel tardo pomeriggio. Laè stata centrato in pieno dall’auto. Ferita e dolorante, è stata soccorsa e trasportata ...