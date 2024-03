Intossicazione di massa per aver mangiato carne di tartaruga | 9 morti tra cui 8 bimbi e 78 ricoverati

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 10 marzo 2024) La tragedia si è consumata sull’isola di Panza, a circa 50 chilometri a nord-est di Zanzibar, l’arcipelago della Tanzania al largo delle coste dell'Africa orientale. In zona il consumo didimarina non è raro visto che è considerata una prelibatezza dalla popolazione ma purtroppo questo non è il primo incidente mortale.