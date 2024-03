Interdittiva antimafia | giù le saracinesche del bar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Da venerdì mattina ledel bar Las Vegas di via Legnano sono abbassate. A giustificare la chiusura è un cartello scritto con un pennarello nero che dice “chiuso per restauri”. Invece non è così. Venerdì ai proprietari è stata notificata una, con la contestuale ordinanza di chiusura per un lungo periodo. "È una ordinanza che arriva dalla Prefettura e che noi abbiamo fatto eseguire – afferma il sindaco Cesare Nai –. Non è la prima volta che capita in città. I proprietari possono comunque presentare ricorso al Tar". Il bar Las Vegas è di proprietà della famiglia di Paolo Errante Parrino, oggi settantaseienne, cugino di Matteo Messina Denaro, già condannato nel 1997 per associazione di stampo mafioso. Il nome del bar era comparso nello scorso mese di ottobre tra le carte dell’inchiesta Hydra della Dda ...