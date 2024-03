Inter | lunedì gli esami per Arnautovic e Carlos Augusto | niente Atletico Madrid?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Simone Inzaghi rischia di perdere due pedine per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l', in programma mercoledì prossimo. A fine primo tempo si è infatti fermatoper un affaticamento al polpaccio destro, mentre nel finale di gara Markoha accusato un risentimento ai flessori. Per entrambi glistrumentali sono previsti nella giornata di domani. Guardando al linguaggio del corpo il problema più grave dovrebbe averlo accusato il giocatore austriaco, che si è accasciato al suolo in un tentativo di recupero difensivo dopo essersi toccato la zona dolente. Qualcosa di simile, ma all'altra gamba, era accaduto a Empoli il 24 settembre scorso e l'attaccante era rimasto fuori per un mese e mezzo prima di riuscire a ...