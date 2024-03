(Di domenica 10 marzo 2024)Krepski e l'si sono già detti sì. In via preliminare, certo, e non si può dire ufficiale finché...

Le pagelle del Bologna: Zirkzee - Saelemaekers non incidono, Odgaard vigoroso. E Motta merita comunque 6: Skorupski 6.5: stavolta se Barella cade a terra è per la disperazione del gol mancato, ma è super il polacco a blindare l'uscio. Nel secondo tempo potrebbe andare a vedersela in tv, l'Inter si guarda bene dall'attaccare. Posch 6.5: nel primo tempo non ha sempre la posizione impeccabile, la ripresa la apre con un quasi gol e poi si insedia nella metà campo interista provando a farsi ...

Insigne, un altro gol strabiliante! Seconda prodezza consecutiva in MLS -: ...all'Inter Miami. Gol Insigne Toronto L'ex capitano del Napoli lascia partire un destro potentissimo dalla distanza che finisce dritto in rete, una sorta di tiro a giro ma alla massima potenza. Guarda ...

Mercato Inter: idea Camarda per l'attacco del futuro, ma solo in caso di Milan defilato: Mercato Inter: idea Camarda per l'attacco del futuro, ma solo in caso di Milan defilato: La possibilità del passaggio di Francesco Camarda dal Milan all'Inter sta agitando l'ambiente calcistico milanese, creando una situazione potenzialmente esplosiva. Il giovane talento, golden boy del M ...

Mercato Inter: verso il rientro dal prestito di Mattia Zanotti per la fascia destra: Mercato Inter: verso il rientro dal prestito di Mattia Zanotti per la fascia destra: L'esterno italiano farà ritorno in nerazzurro dal prestito in Svizzera in estate e può essere confermato nella rosa della prossima stagione ...

Inter, guarda Bento: fa miracoli in Brasile e scrive a Carlos Augusto. C'è un accordo per l'estate: Inter, guarda Bento: fa miracoli in Brasile e scrive a Carlos Augusto. C'è un accordo per l'estate: Bento Krepski e l'Inter si sono già detti sì. In via preliminare, certo, e non si può dire ufficiale finché le carte non sono firmate, ma il portiere brasiliano classe 1999 sogna i colori nerazzurri e ...