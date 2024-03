Inter a forza 10 o 13 | percorso netto per lo sprint finale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 10 marzo 2024) Con la vittoria sul campo del Bologna, l’di Simone Inzaghi continua nel suoe conquista il decimo trionfo in campionato. Tredicesimo in totale a partire dal 2024. SCHIACCIASASSI – Il 2024 dell’, fino a oggi, è perfetto. La squadra di Simone Inzaghi sa solo vincere, sia in campionato, sia nelle altre competizioni. Su tredici partite disputate, infatti, i nerazzurri hanno raccolto altrettante vittorie. A partire dal 2-1 contro il Verona del 6 gennaio, finendo con lo 0-1 di Bologna di ieri. Nel mezzo le vittorie in Supercoppa Italiana contro Lazio e Napoli e l’andata degli ottavi didi UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid. Prendendo in considerazione solo la Serie A, sono dieci le vittorie consecutive, una striscia che in casa nerazzurra non si vedeva da ...