Inter | +25 dallo scorso anno! Meglio anche del Napoli

(Di domenica 10 marzo 2024) Con la vittoria sul campo del Bologna, l’ha raccolto 75 punti in 28 giornate di campionato. Ben 25 in più rispetto a quelli dello. E, addirittura, +4 rispetto alcampione d’Italia. INARRESTABILI – L’di Simone Inzaghi continua a dimostrarsi una vera e propria schiacciasassi. Archiviatala pratica Bologna, i nerazzurri sono saliti a 75 punti in 28 gare disputate in questo campionato. Per far capire la portata di questo rendimento, basti pensare che loallo stesso punto il– poi campione d’Italia – ne aveva raccolti 71, ben quattro in meno. Ma non solo. Mettendo a confronto l’di quest’con quella della stagione 2022-2023, sono ben 25 i ...