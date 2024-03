Inter | 13 da Champions

(Di domenica 10 marzo 2024) Tredicesima vittoria in altrettante gare disputate nel 2024: capolista imbattibile a +18. Ora testa all'Atletico Madrid per volare ai quarti

Inter di governo e di lotta: Ma l’Inter è l’Inter. Niente scorte ... dal momento che le ha sconfitto una rivale di Champions (a domani, Dea). Ha deciso Bisseck, non ancora titolare, non più riserva: di testa, su cross di Bastoni.derbyderbyderby

Cds – Inter imbattibile anche quando non è brillante: almeno una notte a +18: Vittoria importantissima quella dell'Inter sul campo del Bologna di ieri sera per 1-0 ... nel corso del quale fin qua ha sempre fatto festa tra campionato, Supercoppa e Champions League, portando a ...fcinter1908

Inter, la marcia solitaria e’ da (quasi) record | C’è chi ha fatto meglio di Inzaghi: Inter, con la vittoria di Bologna i nerazzurri allungano in vetta alla classifica. Dopo 28 giornate solo in un caso i nerazzurri hanno fatto meglio in passato.calciostyle