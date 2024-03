(Di domenica 10 marzo 2024) Un avvio così non lo avevano mai visto in Canada. 7 punti in tre partite, 0 gol subiti emomentaneo in classifica. Anche se insieme ad altre cinque squadre (tra cui...

Toronto, Insigne show: il gol è surreale e il telecronista impazzisce: Altra giornata, altro gol per Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napol sta vivendo un momento magico al Toronto: dopo che la scorsa settimana aveva segnato col 'tiraggiro' contro il New England Revolutions, si è ripetuto ...

Insigne, ancora il 'tiraggiro': gran gol a Toronto: Altra giornata, altro gol per Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli la scorsa settimana aveva segnato col 'tiraggiro' e oggi si è ripetuto con un'altra rete ...

Insigne, gol con il Toronto in Mls: partenza record e primo posto con Messi: Insigne, gol con il Toronto in Mls: partenza record e primo posto con Messi: 7 punti in tre partite, 0 gol subiti e primo posto momentaneo in classifica. Anche se insieme ad altre cinque squadre (tra cui l’InterMiami di Messi). Il Leo di Toronto, però, si chiama Lorenzo ...

CAMBIAGHI, Mi ispiro a Insigne e Chiesa. Sogno l'azzurro: CAMBIAGHI, Mi ispiro a Insigne e Chiesa. Sogno l'azzurro: Il Corriere Fiorentino quest’oggi presenta un’intervista all’attaccante dell’Empoli, Nicolò Cambiaghi, accostato anche alla Fiorentina ultimamente per ...

Insigne show col Toronto, il gol è strepitoso e il telecronista impazzisce: Insigne show col Toronto, il gol è strepitoso e il telecronista impazzisce: Lorenzo Insigne potrebbe non esserlo convocato nuovamente per l'Italia, ma ha dimostrato di farcela ancora con un bigodino di marca per il Toronto FC nella MLS. L'ex Napoli il capitano taglia dentro ...