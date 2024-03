Inizio settimana ancora con i temporali Da martedì migliora il tempo in Bergamasca

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: "Biden si sbaglia, gli israeliani con me". Capo Hamas, pronti a colloqui tregua a inizio Ramadan: ... dopo che quest'ultimo ha lasciato il Cairo a metà settimana alla fine dei colloqui tra i mediatori e la delegazione di Hamas. Secondo Israele, la riunione tra Burns e Barnea ha dovuto prendere atto ...

Sangiuliano asso pigliatutto: così sulla Scala ha convinto Sala: Dopo un lungo tergiversare, la settimana scorsa ha deciso di accettare la proposta di Nardella, con ... Il Centro per il libro e la lettura che dirigeva è stato affidato a inizio anno ad Adriano Monti ...

Meloni domani in Cdm, poi martedì a Trento e Bolzano: Meloni domani in Cdm, poi martedì a Trento e Bolzano: (ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sarà un Inizio di settimana pieno per la premier Giorgia Meloni che domani, 11 marzo 2024, alle 16.00, presiederà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Martedì 12 marzo ...

Tennistavolo, ancora una sconfitta per lo Sporting Club TOF dell’Aquila: Tennistavolo, ancora una sconfitta per lo Sporting Club TOF dell’Aquila: Ancora una sconfitta dello Sporting Club TOF dell’Aquila con la Squadra A per 5 a 1, contro l’ASD GUARDIAGRELE (CH), ...

L'Orchestra Olimpia suona per Mattarella nella Cappella Paolina: L'Orchestra Olimpia suona per Mattarella nella Cappella Paolina: "Suonare alla Cappella Paolina a chiusura della settimana in cui si celebra la Giornata Internazionale ... a due giorni di distanza dai nostri primi cinque anni di attività, iniziati con un concerto l ...