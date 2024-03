Influencer | finalmente si scopre il business | la verità sul loro giro d' affari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Da tempo mi domandavo se qualcuno avesse chiaro cosa stesse accadendo dentro quel segmento dei social denominato “” e deldieffettivamente generato oppure solo simulato per attrarre come nella fiera dei balocchi. Nella favola di Collodi infatti toccava all'omino di Burro caricare, col suo fare laido, creduloni e svogliati sul carro verso un mondo fatto di divertimenti, svago e zero pensieri. Era il mondo perfetto che Lucignolo sognava e che Pinocchio, di rimando, aveva creduto essere più “suo” rispetto alla fatica di bottega di Mastro Geppetto e ai predicozzi della Fatina o del Grillo parlante. A infilarsi nei profili di alcuni campioni di questa o di quella piattaforma sembra davvero che fare una montagna di soldi sia facile come inventarsi un balletto idiota, ammiccare col corpo, sparare quattro fesserie e ...