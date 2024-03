Infarto e malattie cardiovascolari | con 10mila passi al giorno si abbattono i rischi

(Di domenica 10 marzo 2024) Guai seri per la salute, come l’e le, necessitano di una prevenzione tanto semplice quanto efficace: camminare. Sì perché camminare e fare moto può davvero salvare la vita. Non importa quanto tempo trascorrono nell’immobilità: se i super sedentari si alzano e camminano, un passo dopo l’altro possono abbattere il loroo di morte e di. Il numero ottimale diper contrastare le ore trascorse piantati tra divano e scrivania dell’ufficio? È compreso tra 9mila eal. Una quota che può ridurre ilo di mortalità del 39% e ilo didel ...

Colesterolo, c'è il vaccino anti - infarto: ...evitare infarto, ictus e trombosi nei soggetti a rischio, una specie di vaccino ideato per abbattere il Colesterolo cattivo, la principale causa di morte nel mondo per le complicanze delle malattie ...

Castel San Giovanni, con la cardiologia di genere sempre più ospedale della donna: L'ambulatorio cerca quindi di intercettare eventuali situazioni di rischio e prenderle in carico, per evitare che si trasformino in malattie croniche o eventi cardiovascolari, come angina o infarto. ...

Efedrina, stretta alla sostanza degli spray nasali per rischio infarto e ictus: è usata per scopi illeciti: Efedrina, stretta alla sostanza degli spray nasali per rischio Infarto e ictus: è usata per scopi illeciti: Addio all'efedrina, la sostanza presente negli spray nasali. Secondo gli esperti l'utilizzo è pericoloso e può causare infarti e ictus ...

Come accorgersi di un infarto silenzioso: sintomi e cure: Come accorgersi di un Infarto silenzioso: sintomi e cure: Le persone con una storia di malattie cardiovascolari o fattori di rischio come ipertensione, diabete o fumo sono più inclini a sviluppare un Infarto silenzioso e dovrebbero essere monitorate ...

Colesterolo, un vaccino può evitare le complicanze cardiovascolari/ Due iniezioni l’anno anti infarto: Colesterolo, un vaccino può evitare le complicanze cardiovascolari/ Due iniezioni l’anno anti Infarto: Colesterolo cattivo, un vaccino può evitare le complicanze cardiovascolari ad esso associate: con due iniezioni l'anno non si corre il rischio di Infarto ...